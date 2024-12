Lors du match comptant pour la 17e journée de Liga ce samedi 14 décembre 2024 opposant le Real Madrid au Rayo Vallecano (3-3), un message inattendu a attiré l’attention sur les panneaux publicitaires du stade. On pouvait y lire : « Ici c’est Chetté, nous on kiffe. Himra. »

Ce clin d’œil audacieux n’est pas passé inaperçu et suscite de nombreuses réactions en ligne. Sur son compte X (anciennement Twitter), Booba, rappeur français, est fier de la progession de l’artiste ivoirien.

« Himra t’as vraiment bougé. INCROYABLE. Pendant le match du Réal vs Rayo on peut voir « Ici c’est Chetté nous on kiffe.Himra » sur les panneaux publicitaires. Fierté ! », a écrit Booba.

Himra, artiste et figure montante, continue de faire parler de lui avec des initiatives originales et percutantes.