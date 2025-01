Un coup de filet spectaculaire a été mené par les autorités espagnoles. Éric Mandala, un homme d’affaires congolais, a été interpellé à Madrid en possession de 200 kilogrammes de cocaïne.

Coup de filet à Madrid : l’homme d’affaires congolais Éric Mandala dans les liens de la justice

Selon les informations révélées par le média InfoLibre et relayées par le journaliste Barick Buema, la drogue était dissimulée dans une camionnette stationnée sur un parking. Cette cargaison, en provenance d’Équateur, aurait dû transiter par le port d’Algéciras avant d’être acheminée vers le Maroc.

L’enquête, menée conjointement par la DEA (Drug Enforcement Administration) américaine et l’Udyco (Unité centrale des drogues et du crime organisé) espagnole, a duré plusieurs mois. Les autorités avaient localisé le conteneur transportant la drogue depuis l’Équateur dès août 2024.

Lors de son arrestation, Éric Mandala était accompagné d’une femme colombienne et portait sur lui plus de 50 000 dollars en espèces. Il a été placé en garde à vue et écroué à l’issue de sa première comparution.

Il est intéressant de noter qu’Éric Mandala s’était offert en 2020 un somptueux appartement de 221,85 m² au 84ème étage de la tour Burj Khalifa à Dubaï, pour un montant de 1,85 million d’euros. Cette acquisition avait été financée grâce à des fonds d’origine douteuse, selon les enquêteurs.