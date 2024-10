En Côte d’Ivoire, la police du 11ème arrondissement d’Adjamé-Williamsville a porté un coup dur à des individus menant des activités illégales dans plusieurs localités de la commune de williamsville.

Côte d’Ivoire : les forces de l’ordre mettent fin à l’insécurité dans plusieurs quartiers

Dans le cadre du renforcement de la sécurité et de la lutte contre l’incivisme dans de nombreuses localités, une opération nommée « Épervier » a été lancée. Lors de cette vaste opération de patrouille, les forces de l’ordre ont interpellé de nombreux individus et confisqué de nombreux objets.

Au total, trois fumoirs ont été démantelés, dont un en cours de construction qui a été immédiatement détruit par les forces de l’ordre. De nombreux joints de cannabis, des armes blanches et d’autres objets illicites ont été saisis.

Quatorze individus, sans papiers d’identité et présentant un comportement suspect, ont été interpellés et placés en garde à vue. Par ailleurs, cette opération, menée avec rigueur et détermination, témoigne de la volonté des forces de l’ordre de lutter contre l’insécurité et de garantir la tranquillité des populations.