C’est désormais une réalité. Le passeport de l’AES est prêt et marque une nouvelle étape importante dans le processus de retrait de la CEDEAO. Ce nouveau document d’identité, arborant fièrement les couleurs et le logo de la Confédération, sera disponible à compter du 29 janvier 2025.

L’AES lance son passeport

Ce nouveau passeport vient remplacer progressivement les anciens passeports CEDEAO, tout en garantissant la continuité des voyages en cours de validité. Selon un communiqué en date du 23 janvier 2025, le passeport entre en vigueur à compter du 29 janvier. Le même communiqué renseigne que « les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par des nouveaux passeports de l’AES conformément aux règles en la matière ».

Le Président de la Confédération des États du Sahel (AES) rassure les populations de l’espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l’effectivité de la libre circulation des personnes et des biens.

Lors de son dernier sommet, l’AES a assuré que son espace reste ouvert à tous. Les citoyens des pays membres de la CEDEAO peuvent se rendre au Mali, au Burkina Faso et au Niger sans visa. Cette décision indique clairement que la rupture entre l’AES et la CEDEAO n’impactera pas les relations entre les peuples et mêmes entre les pays pris isolement.

