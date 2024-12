En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté un coup dur aux réseaux de vente de médicaments contrefaits à Vavoua. Lors d’une opération menée conjointement par la cellule antidrogue de Daloa et la brigade de sécurité rurale 2, deux individus ont été interpellés pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

Un réseau de vente de médicaments contrefaits démantelé à Vavoua en Côte d’Ivoire

Cette opération est réalisée dans le cadre de la lutte contre la prolifération des médicaments de qualité inférieure et falsifiés (MQIF). Ainsi découvert cette structure illégale, les agents ont procédé à la perquisition des locaux, situés dans un quartier résidentiel de Vavoua en Côte d’Ivoire. Les fouilles ont permis de saisir une importante quantité de produits médicaux et pharmaceutiques de contrebande. Parmi les médicaments saisis figuraient des sirops, des sérums, des anti-inflammatoires, des antibiotiques, du matériel médical et des produits d’hygiène.

Ces produits, vendus illégalement, représentaient un grave danger pour la santé publique. Ils étaient susceptibles de provoquer des effets indésirables voire des intoxications graves chez les consommateurs.

Les deux individus interpellés ont été placés en garde à vue et les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine de ces produits et l’existence d’éventuels complices.

Il s’agit d’un nouveau succès des autorités qui démontre leur détermination à lutter contre la prolifération des médicaments contrefaits en Côte d’Ivoire. Cette opération rappelle également l’importance pour la population de se procurer ses médicaments dans des pharmacies agréées afin de garantir leur qualité et leur efficacité.