L’industrie de production de Zircon au Sénégal a produit plus de 22 500 tonnes de Zircon au troisième trimestre, et ce, malgré la baisse de la demande de Zircon à l’échelle internationale. Une baisse de la demande qui a entraîné une réduction du prix de la tonne de 1,3 %.

Augmentation de 31 % de la production de Zircon au Sénégal

Le Zircon est une matière première utilisée dans la fabrication des matériaux de construction, la joaillerie et l’industrie nucléaire. En raison de son importance dans la fabrication de certains produits, l’industrie du Zircon au Sénégal a augmenté sa production, atteignant 22 500 tonnes au troisième trimestre, soit une augmentation de 31 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse de la production s’explique par une meilleure disponibilité des équipements durant cette période.

Baisse du prix du Zircon au Sénégal

Il est vrai que la disponibilité accrue des équipements de production a permis d’augmenter le volume de production. Cependant, cette augmentation n’a pas été entièrement bénéfique pour l’industrie du Zircon au Sénégal, en raison de la faible demande sur le marché international, notamment le ralentissement du marché de la céramique en Chine, principal débouché pour ce minerai. Par ailleurs, le prix de la tonne de Zircon est passé de 1 915 USD au deuxième trimestre 2024 à 1 890 USD au troisième trimestre 2024, représentant une diminution de 1,3 %.

Progression annuelle de la production de Zircon au Sénégal

Sur une période d’un an, la production de Zircon au Sénégal a progressé de 25,1 %. De plus, le cumul de la production des neuf premiers mois de 2024 a enregistré une augmentation de 33 %. Cette performance s’explique par trois facteurs principaux à savoir : l’augmentation de la production de sables minéralisés, la teneur moyenne plus élevée des zones exploitées et enfin la meilleure disponibilité des équipements.