La Côte d’Ivoire s’apprête à accueillir la troisième édition du Salon International du Contenu Audiovisuel d’Abidjan (SICA), qui se tiendra du 26 au 28 juin 2025. Cet événement, qui aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire, rassemblera de nombreux professionnels de l’audiovisuel issus de plusieurs continents.

Le thème retenu pour cette édition est : « Souveraineté numérique et exportation des récits : bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé ». Un choix qui traduit la volonté du gouvernement de construire un écosystème robuste, capable de s’adapter aux évolutions technologiques et aux nouveaux paradigmes économiques.

La Côte d’Ivoire, un carrefour pour la promotion et la production de contenus audiovisuels

Depuis 2023, la Côte d’ivoire de organise, sous le parrainage du ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, le Salon International du Contenu Audiovisuel d’Abidjan (SICA). Ce salon a été initié pour réunir des acteurs de divers pays africains afin de réfléchir aux stratégies à adopter pour assurer un développement prospère du secteur audiovisuel sur le continent en Côte d’Ivoire.

L’objectif principal de cet événement est de positionner l’Afrique comme un acteur majeur de l’industrie audiovisuelle et cinématographique mondiale. Après deux éditions réussies, la troisième édition, prévue sur trois jours, approche à grands pas. Son lancement officiel a été annoncé par le ministre de la Communication le vendredi 7 février 2025.

Les activités prévues lors de la 3ᵉ édition du SICA

Cette troisième édition du SICA réunira l’ensemble des acteurs du secteur de l’audiovisuel et du cinéma à l’échelle internationale. Elle accueillera notamment :

Plus de 300 professionnels (producteurs, distributeurs, investisseurs) 100 speakers, 25 pays représentés,30 sponsors, 2 000 participants passionnés. L’objectif sera de structurer ensemble un écosystème favorable à la vente, à l’achat et à la coproduction de contenus audiovisuels multiplateformes.

Durant ces trois jours (26-28 juin 2025), plusieurs activités rythmeront l’événement, notamment. Des rencontres professionnelles,des séances de visionnage de pilotes, Un espace d’exposition et de networking. Enfin, la journée du 28 juin sera dédiée à la découverte de sites touristiques propices aux tournages.

Le SICA 2025 s’annonce donc comme une plateforme incontournable pour le développement et l’exportation des contenus audiovisuels africains.