La Côte d’Ivoire, dans sa lutte contre la cherté de la vie, innove. Cette fois-ci, c’est dans le domaine du transport que des mesures sont prises pour alléger les charges des usagers. Une réduction des tarifs de certains postes de péage a été annoncée par le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier. De plus, l’ouverture de nouveaux postes de péage est prévue dans les jours à venir.

Côte d’Ivoire : Réduction des tarifs aux péages d’Attinguié et de Singrobo

En Côte d’Ivoire, le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier a procédé à une révision à la baisse des tarifs des péages. Selon un communiqué dudit ministère, cette réduction concerne pour l’instant uniquement les postes de péage d’Attinguié et de Singrobo.

Dans la nouvelle grille tarifaire, les véhicules légers, c’est-à-dire ceux de la Classe 1, payeront désormais 1 000 FCFA au lieu de 1 250 FCFA, soit une diminution de 250 FCFA. Quant aux cars de plus de 32 places (Classe 2), ils devront s’acquitter d’un montant de 2 500 FCFA.

Pour la Classe 3, qui regroupe les poids lourds, les autocars et les véhicules à 2 essieux, une diminution de 250 FCFA a été appliquée. Ainsi, le tarif passe de 3 750 FCFA à 3 500 FCFA. Enfin, pour la Classe 4 (poids lourds, autocars et véhicules à 3 essieux et plus), le tarif est fixé à 5 000 FCFA.

Cette nouvelle réforme entrera en vigueur à partir du lundi 10 février 2025, au grand bonheur du peuple de la Côte d’Ivoire

De nouveaux péages bientôt en service

Dans son communiqué, le ministère informe également les usagers de la mise en service de quatre nouveaux postes de péage. Il s’agit des péages de Katiola, Ebouassué, Eticoon-Tollakro et Lakota. L’ouverture de ces nouveaux postes vise à assurer une meilleure mobilité aux populations de la Côte d’Ivoire tout en garantissant le bon entretien des infrastructures routières.

Le péage de Katiola, situé sur l’axe Bouaké-Katiola, sera inauguré le lundi 10 février 2025. Le péage d’Ebouassué, sur l’axe Abengourou-Bondoukou, ouvrira le mercredi 12 février 2025. Les péages d’Eticoon-Tollakro et de Lakota, sur l’axe N’Douci-Divo-Gagnoa, seront opérationnels à partir du vendredi 14 février 2025.

Les tarifs appliqués aux nouveaux péages

Qui dit nouveaux péages, dit nouvelle grille tarifaire. Ainsi, on note : Classe 1 (véhicules légers) : 500 FCFA, Classe 2 (véhicules intermédiaires) : 1 500 FCFA, Classe 3 (poids lourds, autocars et véhicules à 2 essieux) : 2 500 FCFA, Classe 4 (poids lourds, autocars et véhicules à 3 essieux et plus) : 3 500 FCFA. L’installation de ces nouveaux postes de péage s’inscrit dans une dynamique de croissance économique et vise à améliorer les infrastructures routières du pays.