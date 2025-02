La Côte d’Ivoire fait partie des pays africains qui comptent un nombre important de personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Dans son dernier rapport, Statista indique que ce pays de l’Afrique de l’Ouest compte 420 000 cas de VIH, un chiffre en hausse par rapport à 2022.

VIH en Côte d’Ivoire : des chiffres inquiétants, mais des signes d’espoir

La Côte d’Ivoire se positionne juste après le top 10 des pays les plus touchés par le VIH. Selon Statista, en 2023, 420 000 personnes vivant avec le VIH ont été dénombrées en Côte d’Ivoire. Ce chiffre place le pays après la République démocratique du Congo (RDC), qui compte 520 000 personnes touchées par le virus.

Lors de la 9ᵉ session du Conseil national de la lutte contre le Sida (CNLS), le ministre ivoirien de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, qui officie également comme secrétaire exécutif du Le CNLS, avait indiqué que le nombre de personnes atteintes du VIH en Côte d’Ivoire était estimé à 407 595 en 2022.

Selon le « Profil épidémiologique du VIH en Côte d’Ivoire à partir des Projections Spectrum (2023) », parmi les PVVIH en 2022, 20 981 enfants (5,2 %) et 386 614 adultes (94,8 %) étaient présents. Les femmes représentaient 66 % des cas, soit 270 405 personnes, contre 137 190 hommes (34 %). C’est dire qu’en 2022, la situation était déjà très préoccupante.

La répartition géographique des cas montre que la ville d’Abidjan concentre à elle seule 148 491 cas, tandis que les 48 autres districts sanitaires totalisent les 80 % restants des infections.

Une lutte efficace mais un défi persistant

Malgré ces chiffres préoccupants, les efforts de prévention et de traitement ont porté leurs fruits. En effet, les autorités sanitaires ont constaté une baisse de 66 % des nouvelles infections et une diminution de 70 % du nombre de décès liés au VIH. Ces résultats encourageants sont le fruit des campagnes de sensibilisation, de l’amélioration de l’accès aux traitements antirétroviraux et du renforcement des services de santé publique.

Toutefois, la lutte contre le VIH en Côte d’Ivoire reste un enjeu majeur, notamment pour atteindre l’objectif mondial de l’ONU Sida qui vise à éradiquer la transmission du virus d’ici 2030. Les structures compétentes mettent l’accent sur la sensibilisation, le dépistage précoce et l’accompagnement des personnes vivantes avec le VIH afin de réduire davantage l’impact de la maladie sur la population.