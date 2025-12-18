Législatives en Côte d’Ivoire : La CEI lance la campagne électorale

En Côte d’Ivoire, la Commission électorale indépendante (CEI) a officiellement donné le coup d’envoi de la campagne électorale des élections législatives du samedi 27 décembre, ce jeudi 18 decembre 2025. Le président de l’institution, Coulibaly Kuibiert, a exhorté à l’occasion les candidats à privilégier le débat d’idées et à préserver la cohésion sociale.

Ce jeudi 18 décembre 2025, Ibrahime Coulibaly Kuibiert s’est présenté en conférence de presse à Abidjan. Le président de la Commission électorale indépendante (CEI) a appelé les candidats aux élections législatives du 27 décembre à mener une campagne « apaisée et civilisée », excluant tout discours de haine, d’injure ou de réponse identitaire. M. Kuibiert a rappelé que cette période électorale en Côte d’Ivoire devait rester un temps de confrontation démocratique des projets et non un facteur de tension sociale. « La campagne électorale n’est pas l’occasion offerte pour tenir des discours de haine et d’injures », a-t-il déclaré.

Il faut noter que conformément au décret n°2025-773 du 1er octobre 2025 en Côte d’Ivoire, la campagne électorale s’ouvre le vendredi 19 décembre à 00 heure et s’achèvera le vendredi 26 décembre à minuit, veille scrutin, pour une durée de huit jours. Un calendrier resserré que la CEI justifie par la prise en compte des contraintes liées aux fêtes de fin d’année, notamment la célébration de Noël. Au total, 2.740 candidats ont été retenus pour ce scrutin, dont 1.370 titulaires et 1.370 suppléants. Ils iront à la rencontre des électeurs afin de présenter leurs visions et leurs propositions pour la gestion des affaires publiques au sein de l’Assemblée nationale.