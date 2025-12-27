Législatives en Côte d’Ivoire : Les bureaux de vote ferment à 18h

Ce samedi 27 décembre 2025, toute la Côte d’Ivoire se mobilise pour élire ses 255 députés dans 205 circonscriptions. Les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures pour renouveler l’Assemblée nationale pour la législature 2026-2030.

Législatives 2025 : ce samedi, jour d’élections en Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, pour assurer des élections législatives sûres, la Commission électorale indépendante (CEI) a renforcé les garanties de transparence et de sécurité grâce à un système d’identification biométrique qui empêche toute usurpation d’identité. Les électeurs n’ayant pas encore retiré leur carte pourront le faire directement dans leur bureau de vote.

La sécurité pour ses législatives 2025 en Côte d’Ivoire est assurée par plus de 40 000 membres des Forces de défense et de sécurité, déployés sur l’ensemble du territoire. Ils ont pour mission de protéger les électeurs et le matériel, ainsi que de sécuriser le transport des urnes après la fermeture des bureaux à 18 heures.

Législatives en Côte d’Ivoire : Le PDCI-RDA dénonce des fraudes

Le taux de participation reste l’enjeu majeur de cette journée d’élections. La CEI a appelé les Ivoiriens à voter massivement et dans le calme, soulignant l’importance de ce scrutin pour la consolidation de la paix et de la stabilité institutionnelle de la Côte d’Ivoire. Les résultats provisoires seront communiqués progressivement après le dépouillement.

