Coup de tonnerre : Jean-Louis Gasset, l’ex-sélectionneur de la Côte d’Ivoire, est mort !

Mauvaise nouvelle pour certains joueurs des Éléphants de Côte d’Ivoire avec cette triste nouvelle de la mort de Jean-Louis Gasset. L’ancien sélectionneur est décédé à l’âge de 72 ans après une dernière expérience à Montpellier HSC.

Montpellier HSC, SM Caen, Paris Saint-Germain ou encore l’Espanyol Barcelone et Istres FC, Jean-Louis Gasset a roulé sa bosse dans le football français en tant qu’entraîneur ou adjoint. Il a notamment travaillé aux côtés de Laurent Gbagbo chez les Girondins de Bordeaux avant de le suivre en équipe de France et au PSG. Nommé à Montpellier HSC en 2017, il a aussi entraîné l’AS Saint-Étienne avant de retourner aux Girondins de Bordeaux en 2020.

La Côte d’Ivoire le choisira par la suite pour guider sa sélection. C’est d’ailleurs lui l’homme à la base de la venue d’Emerse Faé, actuel sélectionneur des Éléphants. Ils avaient préparé ensemble la CAN 2023 organisée à Abidjan et remportée par son adjoint après son départ.

Jean-Louis Gasset s’est ensuite relancé à l’Olympique de Marseille, où il a dirigé 19 matchs : 9 victoires, 3 buts et 7 défaites avant d’être libéré à la fin de son contrat. Engagé ensuite par Montpellier HSC, son ancien club et probablement l’équipe de son cœur, il fait ses valises après 21 matchs d’un parcours chaotique de 3 victoires, 2 nuls et 16 défaites.

Sans club, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Il était aimé en France pour sa figure paternelle avec les joueurs. Son respect profond pour ses collègues et les joueurs qu’il a entraîné faisait de lui un être attachant. En Côte d’Ivoire comme en France, les dirigeants qui ont collaboré avec lui retiennent l’image d’un homme bon qui facilite le travail d’équipe.

Les hommes affluent de partout dans la famille du football français. l’ASSE salue « …un sage au sourire sincère, un professionnel respecté, un homme écouté. Il était plus qu’un entraîneur qui nous a fait gagner. »

🖤 Il était l’homme à la casquette, un sage au sourire sincère, un professionnel respecté, un homme écouté. Il était plus qu’un entraîneur qui nous a fait gagner.



Jean-Louis Gasset nous a quittés. Le Peuple Vert est en deuil. pic.twitter.com/7OlsP0kdkt — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 26, 2025

Même chose du côté de l’Equipe de France où on retient un « Figure du football français, membre du staff technique de l’Équipe de France entre 2010 et 2012 ».

Figure du football français, membre du staff technique de l'Équipe de France entre 2010 et 2012, Jean-Louis Gasset s'est éteint à 72 ans.



La FFF présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches… pic.twitter.com/xLQNT1qvnK — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 26, 2025

Yacine Idriss DIALLO, président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), a diffusé un long communiqué pour saluer sa mémoire.