CAN 2025 : Himra sort « Kpakassez les » en soutien à la Côte d’Ivoire

En Côte d’Ivoire, le titre officiel de soutien aux Éléphants « Kpakassez les » d’Himra a été dévoilé quelques heures après le clip de « Même pas peur » de Magic System Feat Didi B.

CAN 2025 : Himra dévoile « Kpakassez les » pour booster les Éléphants de la Côte d’Ivoire

C’était très attendu par les supporters ivoiriens. Le titre officiel de soutien aux Éléphants de Côte d’Ivoire pour la CAN et le Mondial, « Kpakassez les », interprété par Himra, a été dévoilé ce vendredi 26 décembre 2025. Un son commandé par la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) et produit par Mister Behi, et Sly. Le morceau se veut une véritable arme sonore pour galvaniser les champions d’Afrique en titre dans leur quête de la 4ᵉ étoile.

Dans le cadre de ce projet, Himra a opté pour une drill fusion au ton hardcore assumée et sans concession. Les paroles, directes et martiales comme « Massez-les, poussez-les, kpakassez les, cassa moulé y’a pas pitié dedans », résonnent comme des consignes fermes adressées aux hommes d’Emerse Faé, appelés à livrer bataille sans calcul sur le terrain.

Il faut noter que quelques minutes avant la sortie officielle de « Kpakassez les » de Himra, Magic System a dévoilé le clip de « Même pas peur », en collaboration avec Didi B. Produit par Tamsir, « Même pas peur » repose sur une fusion zouglou moderne, fidèle à l’ADN du groupe, tout en intégrant une énergie actuelle portée par Didi B. Contrairement au titre d’Himra, la chanson ne fait aucune référence explicite aux Éléphants, mais certaines phrases clés comme « même pas peur », « mouiller le maillot », trouvent naturellement écho dans l’univers de la compétition sportive et du dépassement de soi.

Ce scénario nous rappelle de la CAN 2023, où « Coup du Marteau » de Tamsir feat Team Paiya, Tazboy, Ste Milano et Renard Barakissa avait réussi à challenger, voire dominer, l’hymne officiel interprété par Magic System, Yemi Aladé et Mohamed Ramadan.