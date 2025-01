La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique. Cinq lycées professionnels viennent d’intégrer des formations en solaire photovoltaïque, grâce au projet ProFERE II. Cette initiative, soutenue par l’Allemagne et l’Union européenne, vise à former une nouvelle génération de techniciens capables de répondre aux besoins croissants en énergie propre du pays.

Côte d’Ivoire : former les futurs acteurs de l’énergie solaire

Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage, en collaboration avec le ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie, a lancé mercredi 15 janvier 2025 à Abidjan, un ambitieux projet de formation en énergie solaire. Cinq lycées, situés à Daoukro, Man, Abengourou, Bouaké et Gagnoa, sont désormais équipés pour former de futurs techniciens spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables.

Ces formations, qui s’inscrivent dans le cadre du projet ProFERE II, cofinancé par la Coopération allemande et l’Union européenne, visent plusieurs objectifs : développer les compétences locales, créer de l’emploi et contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de la Côte d’Ivoire.

« Je voudrais inviter toutes les parties prenantes notamment les établissements bénéficiaires et les entreprises privées à se mobiliser pour le succès de cette seconde phase. En effet, la réussite de cette deuxième phase permettra au ministère d’étendre ce projet à d’autres établissements de notre dispositif », a déclaré le ministre Koffi N’Guessan.

Côte d’Ivoire : un pas de plus vers l’autonomie énergétique

Pour le directeur de cabinet adjoint du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Souleymane Soro, ce projet marque une étape essentielle dans la transition énergétique du pays. « Il constitue un nouveau pas vers l’atteinte de nos objectifs nationaux en matière d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique », a-t-il souligné.

Ces formations permettront de former des professionnels capables d’installer et de maintenir des installations solaires fiables et performantes. « Vous êtes les artisans du changement que nous appelons de tous nos vœux. Saisissez cette opportunité avec passion et persévérance. Votre savoir-faire sera au cœur de la transformation énergétique de notre pays », a-t-il lancé aux apprenants.

L’ambassadeur d’Allemagne en Côte d’Ivoire, Matthias Veltin, a quant à lui souligné l’importance de la collaboration entre les institutions éducatives et le secteur privé. « Vous êtes le moteur de l’innovation et les employeurs de talents. Votre collaboration étroite avec les institutions éducatives est essentielle pour maximiser l’impact de cette initiative », a-t-il déclaré.

Ce projet, qui s’appuie sur le succès de la première phase menée dans trois autres établissements, ouvre de nouvelles perspectives pour le développement des énergies renouvelables en Côte d’Ivoire. En formant une nouvelle génération de techniciens, le pays pose les bases d’une économie plus verte et plus durable.