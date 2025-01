Rick Ross, de son vrai nom William Leonard Roberts II, a récemment dévoilé ses artistes africains préférés. La star nigériane Davido en fait partie.

Davido, le roi de la musique nigériane selon Rick Ross

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Rick Ross a affirmé que les artistes qu’il allait mentionner sont de véritables icônes de l’industrie musicale africaine. Rick Ross, qui se trouvait à Cape Town, en Afrique du Sud, au moment de l’enregistrement, a révélé son admiration pour plusieurs artistes africains. Parmi eux, il a désigné Davido, l’une des plus grandes stars du Nigéria, comme son artiste préféré du pays. Selon le rappeur américain, « Davido est une légende en devenir, un roi de l’industrie musicale africaine. »

Rick Ross a également mentionné l’importance de continuer à développer l’industrie musicale sur le continent, appelant Davido à persévérer dans ses efforts pour connecter les talents africains. En plus de Davido, Rick Ross a cité des noms tels que DJ Mekzy, Young Wise, Young Marley, Alpha P, et d’autres, qu’il considère comme des superstars et icônes en devenir.