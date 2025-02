En Côte d’Ivoire, l’ancien ministre Abdourahmane Cissé est désormais membre de Lazard. Ce dernier renforce ainsi son engagement auprès des pays émergents avec l’arrivée de l’ex-ministre ivoirien. Nommé Senior Advisor au sein de l’équipe de Conseil aux Gouvernements du prestigieux groupe de conseil financier et de gestion d’actifs, Abdourahmane Cissé est reconnu pour son expertise en finances publiques et en réformes économiques.

Côte d’Ivoire : Abdourahmane Cissé nommé pour une gestion stratégique au sein de Lazard

La Côte d’Ivoire sera présent dans l’institut financière. Lazard est une société de conseil financier et de gestion d’actifs qui se consacre à la banque d’investissement, à la gestion d’actifs et à d’autres services financiers, principalement auprès de clients institutionnels. En effet, la présence de l’ancien ministre de la Côte d’Ivoire aidera le groupe dans sa mission. Abdourahmane Cissé dispose d’une expérience de près de vingt ans à des postes de haut niveau. Il apportera son savoir-faire dans l’accompagnement des États confrontés aux défis budgétaires, énergétiques et de développement. Sa mission sera donc d’épauler Lazard dans ses missions de conseil aux gouvernements, aussi bien en Afrique que dans le reste du monde.

Mais la mission qui lui est confiée ne sera pas difficile pour l’ancien ministre ivoirien, au vu de son parcours. Le parcours de cet ancien ministre témoigne d’une trajectoire marquée par des responsabilités stratégiques. En Côte d’Ivoire, il a dirigé des réformes majeures dans plusieurs secteurs clés. D’abord en tant que ministre du Budget et du Portefeuille de l’État (2013-2017), il a supervisé la gestion budgétaire du pays et œuvré à l’optimisation des finances publiques.

Il a ensuite occupé le poste de ministre du Pétrole, de l’Énergie et des Énergies Renouvelables (2018-2021), où il a accompagné la transformation du secteur énergétique en favorisant l’essor des énergies renouvelables.

En 2021, il est nommé ministre, secrétaire général de la présidence, un poste clé dans la coordination des politiques économiques et financières du pays.Il fut également membre du Conseil des ministres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) entre 2015 et 2022, où il a joué un rôle central dans l’intégration régionale et le développement du marché financier de l’Afrique de l’Ouest.

Ce parcours, à la croisée des enjeux budgétaires, économiques et stratégiques, a fait de lui une figure influente du paysage financier africain.Avec ce parcours, Jean-Louis Girodolle, directeur général de Lazard Frères en France et co-responsable de la Banque d’Investissement en Europe, est ravi d’accueillir Abdourahmane Cissé à Lazard.

«Nous sommes ravis d’accueillir Abdourahmane Cissé. Son arrivée témoigne de notre engagement toujours plus grand auprès des pays émergents, notamment en Afrique. Son expertise et ses connaissances en matière économique, financière et de politiques publiques vont enrichir notre offre de conseil auprès des gouvernements que nous souhaitons aider à relever leurs défis financiers», a-t-il déclaré.