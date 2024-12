L’Agence Côte d’Ivoire Export a signé un accord stratégique avec la Chambre de commerce UE-Afrique. Cet accord a pour objectif de positionner les entreprises ivoiriennes dans le commerce mondial comme des acteurs compétitifs et influents.

Accord avec l’UE-Afrique : une porte pour la valorisation du « Made in Côte d’Ivoire »

Déjà bien placée sur le marché international, la Côte d’Ivoire occupera désormais un rang encore plus élevé grâce à cet accord. Celui-ci permettra de valoriser les produits sous l’appellation « Made in Côte d’Ivoire« , tout en renforçant le commerce international, les financements, et la compétitivité des entreprises ivoiriennes sur les marchés européens. Il constituera également un levier stratégique pour accompagner ces entreprises dans la conquête de nouveaux marchés.

Les axes stratégiques de cet accord

Quatre points stratégiques structurent cet accord entre l’Agence Côte d’Ivoire Export et la Chambre de commerce UE-Afrique. On retient : la mobilisation des financements (soutenir les exportateurs ivoiriens en leur offrant un accès accru aux financements), le renforcement de la visibilité internationale ( accroître la notoriété des entreprises grâce à des initiatives innovantes), formation des opérateurs économiques (les préparer à répondre aux exigences des marchés mondiaux), Plaidoyer auprès des décideurs ( défendre les intérêts économiques ivoiriens sur la scène internationale). Ces points stratégiques permettront aux entreprises ivoiriennes de devenir des acteurs compétitifs et influents dans le commerce mondial.

Le directeur général de l’Agence Côte d’Ivoire Export, Dr. Kaladji Fadiga, a partagé sa vision de cet accord : « Cet accord permettra aux entreprises ivoiriennes de saisir des opportunités réelles d’exportation, valorisant ainsi le « Made in Côte d’Ivoire » sur les marchés européens. Ce partenariat marque une volonté commune de positionner la Côte d’Ivoire comme un acteur majeur du commerce mondial ».

Sonia Toro, Directrice exécutive de la Chambre de commerce UE-Afrique, a ajouté : « Notre priorité est de transformer cette vision en actions concrètes, en renforçant la compétitivité des opérateurs ivoiriens et leur intégration dans les chaînes de valeur mondiales. »

Mise en œuvre prévue pour janvier 2025

La mise en œuvre des quatre points stratégiques débutera en janvier 2025, illustrant ainsi l’engagement des deux institutions à concrétiser les objectifs fixés.

Progression des exportations ivoiriennes

Selon les données de l’UE, entre 2010 et 2023, les exportations ivoiriennes vers l’Union européenne ont connu une progression remarquable, passant de 3 milliards d’euros (près de 1 970 milliards FCFA) à 5,2 milliards d’euros (plus de 3 400 milliards FCFA). Ce nouvel accord représente une opportunité cruciale pour renforcer cette dynamique positive et asseoir la place de la Côte d’Ivoire sur la scène internationale.