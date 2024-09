La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son secteur agricole. Ainsi, le 25 septembre 2024, près de 200 centres de groupage de produits vivriers ont été officiellement inaugurés à Tiébissou et Toumodi.



La Côte d’Ivoire mise sur l’agriculture pour assurer son avenir



Construites sur des terrains d’un hectare et équipées de pont-bascules, de hangars et de magasins de stockage d’une capacité d’environ 2 100 tonnes, ces infrastructures modernes, marquent un tournant pour les agriculteurs de la région du Bélier. En effet, ce projet ambitieux, a été réalisé dans le cadre du Projet de pôle agro-industriel dans la région du Bélier (2PAI-Bélier). Il a été financé à 80 % par la Banque africaine de développement.

À cet effet, l’objectif principal de cette initiative des autorités ivoiriennes, est de relancer l’agriculture, transformer les produits locaux et assurer l’autosuffisance alimentaire d’une région à fort potentiel.

En réalité, la cérémonie d’inauguration, présidée par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, a été l’occasion de souligner l’importance de ces centres pour le développement économique et social de la Côte d’Ivoire. « Ces centres de groupage sont une plateforme logistique pour la collecte et la commercialisation des produits de la région et l’accès aux intrants agricoles. Ils vont vous permettre d’avoir des débouchés stables pour vos productions et de réduire les pertes post-récoltes », a-t-il déclaré.



Pour Joseph Ribeiro, directeur général de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Ouest, « ces centres sont une aubaine pour vous. Tirez-en le maximum de bénéfices dans la collecte et la vente de vos produits agricoles tout en y prenant soins », a t-il exhorté.