Grosse inquiétude pour l’avenir d’un cadre des Éléphants de Côte d’Ivoire. En effet, le milieu de terrain Jean-Michaël Seri a subi une blessure sérieuse lors du match retour face à la Sierra Leone comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025.

Jean-Michaël Seri victime d’une blessure inquiétante : son avenir incertain avec la Côte d’Ivoire et en club

Sorti sur blessure juste avant la fin de la première période de la rencontre qui s’est déroulée à Monrovia, le joueur d’Al Orobah en Saudi Pro League a été aperçu en quittant le stade en béquilles, puis en fauteuil roulant.

Pour l’heure, la nature exacte de sa blessure reste inconnue, tout comme la durée de son indisponibilité. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle intervient à un moment clé de sa carrière.

Il s’agit d’un véritable coup dur pour le sélectionneur des Éléphants de Côte d’Ivoire Emerse Faé qui retient encore son souffle. Car, c’est un élément clé du jeu du coach ivoirien. Et ce dernier espère le retour de son milieu de terrain le plus tôt possible, surtout avant la prochaine trêve internationale.