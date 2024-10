Le Bénin, le Niger et le Togo doivent une somme colossale au Nigeria pour facture d’électricité impayée. Ce n’est pas la première fois que le sujet est évoqué. La dernière fois, la Société Béninoise de Production d’Électricité (SBPE)a assuré que le Bénin s’est toujours acquitté de ses dettes, vis-à-vis du Nigeria. Mais dans son rapport comptant pour le deuxième trimestre de 2024, la Commission nigériane de régulation de l’électricité (NERC) a martelé que le Bénin reste lui devoir.

Selon la NERC, le Bénin, le Niger et le Togo doivent une facture d’électricité de 9,41 milliards de nairas au Nigeria

Pour le deuxième trimestre de l’année 2024, le Bénin, le Niger et le Togo trainent un impayé de 5,79 milliards de dollars pour leur facture d’électricité auprès de leur fournisseur NERC du Nigeria. La structure a indiqué que le montant total était estimé à 15,60 millions de dollars pour le compte de quatre entreprises installées dans les trois pays. Le montant a été réduit à 5,79 milliards de dollars après un payement de 9,81 millions de dollars.

Au Bénin, deux entreprises sont concernées par la dette. Il s’agit de Paras-SBEE et Transcorp-SBEE. Au Niger, on retrouve Mainstream-NIGELEC et Odukpani-CEET au Togo.

La NERC a indiqué que certains de ses clients nationaux et étrangers ont procédé à des paiements au cours du deuxième trimestre de 2024, mais que ces paiements comptent pour des impayés des trimestres précédents. C’est le cas de Paras-SBEE et Transcorp-SBEE (Bénin) qui ont « effectué des paiements sur toutes les factures impayées des trimestres précédents ».