Dagbo Godé Pierre suspendu du Front Populaire Ivoirien (FPI) jusqu’à nouvel ordre. C’est une décision prise par le Comité central du parti. Le mis en cause et son camp sont accusés de tenir des propos qui constitueraient des « manquements aux dispositions statutaires et réglementaires du parti ».

Côte d’Ivoire : le FPI suspend Dagbo Godé Pierre

Pour avoir violé les « dispositions statutaires et réglementaires » du FPI, Dagbo Godé Pierre est suspendu jusqu’à nouvel ordre. Selon le Comité central, l’intéressé s’est rendu coupable de « non-respect des décisions du Comité central, des Statuts et du Règlement intérieur (Art. 88), le non-respect de l’obligation de réserve (Art. 18), des attitudes et comportements qui entravent la bonne marche du Parti (Art. 86) et ternissent son image ».

Dagbo Godé Pierre est accusé d’avoir suscité une sorte de rébellion au sein du parti depuis la rupture de l’accord politique entre le FPI et le RHDP. Le Comité central est très remonté contre Dagbo qui est allé jusqu’à assigner le parti en justice. Il avait lui-même annoncé ces assignations en conférence de presse. « Depuis le lundi 7 octobre 2024, j’ai donné assignation en annulation des décisions des sessions du Comité Central du Front Populaire Ivoirien, représenté par Monsieur Pascal Affi N’Guessan », avait-il déclaré.

Pour le Comité central, les assignations dont Dagbo est auteur « s’inscrivent dans les tentatives de déstabilisation du FPI orchestrées avec la complicité de certains cadres du Parti depuis la rupture du Partenariat avec le RHDP ».

Le Comité central du FPI déclare que les actions entreprises par Dagbo Godé Pierre ne lient pas le parti et ne peuvent être opposées à celui-ci. Il demande à la Direction de prendre les mesures nécessaires pour assurer la défense du parti devant le tribunal de première instance.