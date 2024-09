En Côte d’Ivoire, après les élections régionales de septembre 2023, la vérité commence à émerger. Le FPI avait été accusé d’avoir reçu 100 millions de francs CFA du RHDP. Face à cette situation, le directeur de campagne à l’élection du Président du Conseil régional du Moronou, en septembre 2023, livre sa version des faits.



Côte d’Ivoire : le RHDP face à des accusations de financement opaque



Dans le cadre du bon déroulement des élections régionales de 2023 en Côte d’Ivoire, le FPI et le RHDP avaient formé une liste commune composée de 27 Conseillers FPI et 18 Conseillers RHDP. Selon la stratégie des deux partis, le FPI devait occuper 2 postes de Vice-présidents et le RHDP 2 autres, dont celui de premier Vice-président, occupé par N’Guessan Ahoudjon.



À cet effet, le financement prévisionnel s’élevait à 780 millions FCFA, dont 312 millions à la charge du RHDP et 468 millions à la charge du FPI. N’Guessan Ahoudjon, représentant le RHDP, n’aurait versé que 100 millions FCFA sur les 312 millions attendus. Cependant, lors des scrutins de liste, il a été précisé que les candidats devaient participer au financement de la campagne, une règle instaurée par le RHDP lors des dernières élections locales.



Selon le bilan effectué, et vu le poste auquel N’Guessan Ahoudjon aspirait, il aurait contribué à hauteur de 100 millions FCFA sur un total de 780 millions. Dans sa clarification, le Directeur de campagne a souligné que le FPI n’avait utilisé aucun fonds pour financer la campagne d’Affi N’Guessan dans Moronou. Selon lui, la gestion du RHDP reste transparente aux yeux de l’opinion publique.