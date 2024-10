Au Mali, au moins 84 personnes ont perdu la vie et plus de 350 000 ont été sinistrées dans les récentes inondations. Le bilan global à été dévoilée, samedi 19 octobre 2024 par le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophe.



Inondations au Mali : plusieurs ménages sous l’eau



Les fortes pluies qui s’abattent sur le pays depuis plusieurs semaines ont provoqué des inondations dévastatrices, notamment dans les régions de Bamako, Ségou et Gao. Les opérations de secours sont en cours, mais les besoins humanitaires sont immenses.



Selon le bilan effectué par le comité interministériel de gestion des crises et des catastrophe, au 84 personnes ont perdu la vie et plus de 350 000 ont été sinistrées dans les récentes inondations. Face à l’ampleur de la catastrophe, l’État malien a déclaré l’état de catastrophe naturelle et a lancé un appel à l’aide internationale. Aussi, plusieurs pays et organisations ont déjà annoncé des aides financières et en nature.



Par ailleurs les autorités appellent la population à la vigilance. De plus de nouvelles précipitations sont attendues dans les prochains jours et pourraient inonder nombreuses zones. Toutefois, les autorités militaires ont affirmé que des mesures nécessaires sont prises pour renforcer les endroits à hauts risques.