Décédé le samedi 16 novembre dernier à l’âge de 30 ans, Dan Marcel, connu sous le pseudonyme de Maman Dodo , sera inhumé ce samedi 30 novembre. À l’état civil, Dan Kemongoulehi Hugues Marcellin, cet humoriste web adulé pour son talent et sa capacité à faire sourire des milliers d’Ivoiriens, laisse derrière lui une vague de tristesse et de consternation. Les circonstances exactes de sa mort, survenues alors qu’il était encore si jeune, demeurent pour l’instant entourées de mystère.

Côte d’Ivoire : programme des obsèques de Dan Marcel (Maman Dodo)

La Côte d’Ivoire s’apprête à rendre un dernier hommage digne à cet artiste populaire. Voici le programme des cérémonies :

Mardi 26 et mercredi 27 novembre : présentation des condoléances au stade d’Angré Djorogobité 2.

Vendredi 29 novembre : veillée religieuse suivie de la veillée artistique, également au stade d’Angré Djorogobité 2, à partir de 20 heures.

Samedi 30 novembre (12h à 13h) : levée du corps : prévue à la salle Félix Houphouët-Boigny d’IVOSEP. Le cortège funèbre se dirigera ensuite vers le cimetière de Grand-Bassam, où l’artiste reposera pour l’éternité.

Une disparition entourée de mystère

Quelques semaines avant sa mort, Dan Marcel souffrait visiblement d’une maladie qui le rongeait. Toutefois, ses proches sont restés discrets sur la nature exacte de son état de santé. Cette réserve a alimenté de nombreuses spéculations. Parmi celles-ci, une rumeur évoque un possible empoisonnement. Cependant, aucune source officielle ou autorisée n’a confirmé ou démenti cette hypothèse à ce jour.

Un talent qui manquera à la Côte d’Ivoire

Maman Dodo était bien plus qu’un humoriste. Il incarnait une jeunesse ivoirienne pleine de créativité et de résilience. Ses vidéos pleines d’humour et ses personnages mémorables avaient conquis un public bien au-delà des frontières nationales. Avec sa disparition, la Côte d’Ivoire perd une figure emblématique du divertissement en ligne, et ses fans, un artiste proche de leurs réalités quotidiennes.

Alors que le pays s’apprête à lui dire adieu, sa mémoire reste vive dans le cœur de tous ceux qu’il a touchés par son rire et son authenticité.