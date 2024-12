Dimanche 8 décembre 2024, l’artiste du coupé-décalé, Debordo Leekunfa, a offert un spectacle grandiose au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Devant une foule en délire et en présence de nombreuses personnalités, dont des membres du gouvernement et des diplomates, le « Maître Maîtré » a une fois de plus confirmé son statut d’icône de la musique ivoirienne.

Debordo Leekunfa réaffirme son statut de star incontestée du Coupes-décalé lors de son concert

Fort du succès de son dernier titre, « Djeneba Djaba », Debordo Leekunfa a su captiver le public dès son entrée sur scène. Les spectateurs, venus en nombre, ont chanté et dansé sur ses nombreux succès, créant une atmosphère électrique tout au long de la soirée. L’artiste, visiblement ému par cet accueil chaleureux, a livré une performance énergique, démontrant une nouvelle fois pourquoi il est tant apprécié.

De nombreuses personnalités ont également marqué de leur présence cet événement. Parmi elles, on retrouvait des artistes tels que Kerozen DJ, DJ Mix ou Chanaka Yakuza, ainsi que des personnalités politiques comme l’ambassadeur de France, Jean-Christophe Belliard, le maire d’Adjamé, Farikou Soumahoro ou en Charles Blé Goudé.

Ce concert vient confirmer l’influence grandissante de Debordo Leekunfa, qui dépasse largement les frontières de la Côte d’Ivoire. Grâce à ses prestations énergiques et à ses messages fédérateurs, l’artiste continue de séduire un public toujours plus large.