Représentant du PPA-CI à la Commission électorale indépendante, Demba Traoré décide de suivre les instructions de l’ancien président Laurent Gbagbo. Par courrier en date du vendredi 11 avril, il a informé le président de la CEI qu’il mettait fin à sa participation aux activités de la structure électorale.

Côte d’Ivoire : Demba Traoré claque la porte de la CEI et montre sa fidélité au PPA-CI

Suite au communiqué du PPA-CI annonçant son retrait de la CEI, Demba Traoré, désigné par le PPA-CI au sein de la CEI, prend ses responsabilités. Sans être forcé, il a décidé de suivre son parti. « Je viens, par la présente, vous notifier ma décision de suspendre, à compter de ce jour, toute participation aux activités de la Commission Électorale Indépendante (CEI), en ma qualité de personne désignée par le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) », a-t-il écrit dans un courrier adressé au président de la Commission électorale.

Demba Traoré est en phase avec le réquisitoire sanglant servi par Laurent Gbagbo contre la Commission électorale indépendante. Selon le président du PPA-CI, « la CEI, aujourd’hui, viole ses propres textes pour satisfaire les intérêts du pouvoir ».

Il accuse la CEI d’écarter des leaders de l’opposition de la course présidentielle. Laurent Gbagbo s’offusque contre le refus d’auditer la « liste électorale gangrenée par des irrégularités massives ».

« Elle ne tient aucun compte des réclamations légitimes de l’opposition. Et elle tente d’imposer de nouvelles règles contraires au code électoral pour verrouiller davantage le contentieux (…). Je demande donc, solennellement, à notre représentant au sein de la CEI de suspendre immédiatement toute activité dans cette institution, jusqu’à nouvel ordre », a déclaré Laurent Gbagbo.

En tant que personnalité désignée par le PPA-CI, Demba Traoré tire toutes les conséquences de cette décision. « Je prends donc acte de cet état de fait. Et je suspends ma participation, non par désengagement, mais par fidélité à l’idée que je me fais de la démocratie et de la responsabilité politique », a-t-il indiqué.