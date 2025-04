En 2025, plusieurs pays en Afrique disposent de flottes d’avions de mission spéciale, utilisés pour des opérations telles que la surveillance, la reconnaissance et les missions humanitaires. Des dispositions prisent en raison de la situation géopolitique qui frappe le continent. Et ce en raison des ressources minières que possèdent ces pays africains.

L’Afrique renforce sa surveillance environnementale par les airs

Le continent africain, riche en écosystèmes variés, fait face à des menaces croissantes comme la déforestation, le changement climatique et le braconnage. Les avions de mission spéciale, équipés de technologies avancées comme l’imagerie satellite et les scanners infrarouges, permettent de surveiller ces transformations. Ils aident ainsi les pays africains à mieux protéger leurs ressources naturelles et à lutter contre les activités illégales.

Selon les données de Global Firepower, les dix nations africaines possédant les plus grandes flottes d’avions de mission spéciale sont :

1. Égypte (11)

2. Nigeria (11)

3. Algérie (10)

4. Maroc (4)

5. Tunisie (4)

6. Côte d’Ivoire (3)

7. Angola (2)

8. Burkina Faso (2)

9. Cameroun (2)

10. Tchad (2)

Ces chiffres reflètent l’engagement de ces pays de l’Afrique à renforcer leurs capacités aériennes pour répondre à divers besoins stratégiques et opérationnels.