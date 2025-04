Le 11 avril 2025, l’ancien président de la Côte d’Ivoire, M. Laurent Gbagbo a pris une décision significative pour la scène politique ivoirienne. Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) qu’il dirige a annoncé son retrait immédiat de la Commission Électorale Indépendante (CEI). Une décision motivée par ce qu’il qualifie de « dérives sérieuses » au sein de l’institution.

Laurent Gbagbo : “La CEI a trahi la démocratie en Côte d’Ivoire”

Selon Laurent Gbagbo, la CEI a perdu toute indépendance et serait désormais un « instrument docile » au service du gouvernement actuel, accusé de bloquer toute alternance démocratique. Le leader du PPA-CI dénonce une série de dysfonctionnements, notamment des tentatives d’exclusion de candidats de l’opposition, le refus d’auditer une liste électorale entachée d’irrégularités, et l’imposition de nouvelles règles contraires au Code électoral.

Dans son intervention, Laurent Gbagbo évoque les tristes souvenirs de la crise de 2011, qu’il attribue à une CEI partiale. Refusant de cautionner ce qu’il considère comme une « trahison », il en appelle à la responsabilité politique pour éviter une nouvelle crise.

En se retirant de la CEI, le PPA-CI espère ainsi attirer l’attention et inciter à l’ouverture d’un dialogue politique sincère. Laurent Gbagbo demande que les principaux partis d’opposition, les organisations de la société civile et le gouvernement se réunissent pour rétablir les conditions d’élections crédibles, inclusives et pacifiques en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : Gbagbo exige un dialogue après son retrait de la CEI

Ce retrait du PPA-CI marque un tournant important dans la préparation des élections présidentielles prévues pour octobre 2025. La crise de confiance entre l’opposition et les institutions électorales semble atteindre un niveau critique, et la stabilité politique du pays pourrait en dépendre.

Le message de Laurent Gbagbo est clair : « La Côte d’Ivoire mérite mieux. » Un appel à la responsabilité que le gouvernement devra entendre, sinon la tension politique pourrait dangereusement monter dans les prochains mois.