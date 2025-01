Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2025, les forces de l’ordre de Côte d’Ivoire ont mené une vaste opération de sécurisation dans les communes d’Abobo et d’Anyama. Les gendarmes des escadrons d’Abobo et de Yopougon ont quadrillé ces quartiers stratégiques de 22 heures à 6 heures du matin, visant à lutter contre l’insécurité et le grand banditisme.

Une opération de sécurisation d’envergure mène à de nombreuses interpellations à Abobo et Anyama en Côte d’Ivoire

Les résultats de cette opération sont éloquents. Dans les quartiers de la Cité SOTRAPIM, de PK18 et d’Anyama-ancienne gendarmerie, les forces de l’ordre ont procédé à l’interpellation de 18 individus en Côte d’Ivoire. Parmi eux, deux ont été arrêtés pour détention illégale de stupéfiants. Les gendarmes ont également saisi une importante quantité de drogue, notamment 97 sachets de cannabis et 12 chichas. De plus, 2 motocyclettes, 344 000 francs CFA et 2 téléphones portables ont été confisqués.

Un site de transvasement de gaz démantelé

Au cours de leurs investigations, les gendarmes ont fait une découverte inquiétante. Il s’agit d’un site illégal de transvasement de gaz butane. Ce procédé dangereux, consistant à transférer du gaz de bouteilles domestiques vers des véhicules, est souvent utilisé pour alimenter des taxis communaux en Côte d’Ivoire. Le propriétaire des lieux a été interpellé et deux véhicules de transport en commun, ainsi que 224 bouteilles de gaz butane, ont été saisis.

Cette opération de grande envergure démontre à nouveau la détermination des forces de l’ordre à lutter contre l’insécurité et à protéger les populations. Elle s’inscrit dans une dynamique de sécurisation des quartiers, souvent touchés par la criminalité et le trafic de stupéfiants. Les autorités compétentes ont quant à elles, salué le professionnalisme des forces de sécurité et réaffirment leur engagement à maintenir l’ordre public.