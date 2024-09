Face à la menace croissante des groupes armés terroristes opérant dans la région du Sahel, la Côte d’Ivoire veut renforcer considérablement la sécurité de sa frontière nord. Ainsi, le pays envisagerait s’équiper en radar pour mieux sécuriser ses frontières notamment celle du nord.

La Côte d’Ivoire veut s’équiper en radars pour repousser la menace terroriste au nord

Selon des sources concordantes au sein du ministère de la Défense, Abidjan étudierait actuellement la possibilité d’acquérir un système de surveillance radar auprès du géant français de l’électronique de défense, Thales.

Une délégation commerciale de Thales a récemment effectué une mission en Côte d’Ivoire afin de présenter ses dernières innovations en matière de radars de surveillance. Ces systèmes, capables de détecter les mouvements d’hommes et de véhicules à grande distance, permettraient de renforcer la surveillance des zones frontalières et de prévenir d’éventuelles infiltrations.

Ces derniers mois, plusieurs attaques ont visé des positions militaires et des civils dans les pays voisins, suscitant de vives inquiétudes chez les autorités ivoiriennes. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus globale de lutte contre le terrorisme, qui inclut également le renforcement des capacités opérationnelles des forces armées ivoiriennes et la coopération avec les pays voisins.

L’information est révélée ce mercredi 25 septembre 2024 par des sources occidentales.

Ce projet intéresserait le géant français de l’électronique de défense Thales. A en croire lesdites sources, une délégation commerciale du Groupe Thales est venue ces derniers jours en prospection à Abidjan, et ce, dans l’espoir de placer un lot de radars de surveillance. Elle aurait été reçue par l’Etat-Major de l’Armée ivoirienne.

Notons que, Thales est un partenaire privilégié pour de nombreux ministères de la Défense dans le monde, auxquels il fournit une gamme complète de systèmes avionique à haute performance.