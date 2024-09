Le gouvernement du Bénin s’est prononcé sur les arrestations de l’ancien ministre des Sports Oswald Homeky et Olivier Boko, ami de vieille date du président de la République Patrice Talon. C’est à l’occasion du point de presse du conseil des ministres que le porte-parole du gouvernement a réagi sur cette affaire.

Le gouvernement du Bénin se prononce sur l’arrestation d’Olivier Boko et Oswald Homeky

Face aux médias pour le point du compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, le porte-parole du gouvernement du Bénin, n’a pas échappé à la question sur les arrestations de l’ex-patron des Sports, Oswald Homeky et d’Olivier Boko, proche du chef de l’État. Selon le Wilfried Léandre Houngbédji, l’affaire est devant les juridictions et il serait mieux que la justice situe l’opinion nationale et internationale sur les raisons de leurs interpellations.

« J’attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d’appréciations du dossier de l’espèce que vous évoquez afin que l’opinion nationale comme internationale, soit situé sur les raisons qui justifient les raisons des interpellations des personnalités évoquées », a-t-il laissé entendre avant d’inviter les citoyens à faire confiance à la justice pour être situé.

Le secrétaire général adjoint du gouvernement n’a pas manqué d’indiquer que « s’il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux ». Des propos qui ont rapport aux dénonciations faites par le collège d’avocats des deux mis en cause lors de leur point de presse mardi soir.

Pour rappel, l’ancien ministre des Sports Oswald Homeky a été arrêté à son domicile en présence de son ami, le commandant de la Garde républicaine, le colonel Djimon Dieudonné Tévoédjrè. Selon les avocats, tout ceci se passait dans la nuit du lundi au mardi vers 2 heures du matin. Une des voitures ministres a fait l’objet de perquisition et des numéraires ont été saisis avant que les deux personnalités retrouvées dans la maison ne soient conduites manu militari à la Brigade criminelle. Mais aux dernières nouvelles, le haut gradé n’a pas été arrêté.

De son côté, l’homme d’affaires Olivier Boko aurait également été arrêté à la même heure. Mais jusque-là, les avocats disent n’avoir pas connaissance du lieu de détention de leur client. Tout compte fait, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) est annoncé dans les prochaines heures pour éclairer l’opinion publique sur les mobiles de leurs interpellations.