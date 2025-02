La CNPS (Caisse Nationale de Prévoyance Sociale) de la Côte d’Ivoire a enregistré des recettes significatives à la fin de l’année 2024. Ainsi, la CNPS a réalisé un excédent de 225 milliards FCFA (343 millions d’euros) au cours de l’année écoulée.

CNPS, un acteur clé de la croissance économique en Côte d’Ivoire

La CNPS de la Côte d’Ivoire, par le biais de son directeur général, a présenté les performances de la société à l’issue de l’année 2024, lors de la cérémonie des échanges de vœux du Nouvel An. Selon Denis Charles Kouassi, la CNPS a enregistré une augmentation significative de ses excédents, atteignant 225 milliards FCFA, contre 45 milliards FCFA il y a 10 ans.

Le solde technique, qui représente la différence entre les cotisations et les prestations, a plus que triplé, atteignant 297 milliards FCFA en 2024, contre 86 milliards FCFA en 2014. Par ailleurs, le portefeuille global comprenant les actifs monétaires, financiers, immobiliers et fonciers est passé de 156 milliards FCFA en 2014 à 1 438 milliards FCFA en 2024.

De plus, le recouvrement effectif des cotisations sociales, qui s’élevait à 197 milliards FCFA en 2014, a grimpé à 466 milliards FCFA en 2024. Cet excédent a été rendu possible grâce aux activités de l’institution, qui ont généré d’excellents rendements.

Avec ces performances, la CNPS envisage de mettre en place de nouveaux dispositifs pour renforcer son impact. Parmi eux figurent la création d’une assurance chômage, d’une retraite complémentaire par capitalisation et de nouvelles prestations, dont un « plan de logement-retraite ». Ce programme fera du logement un droit pour les retraités en Côte d’Ivoire.