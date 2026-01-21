Croissance du PIB : le top 10 africain en 2026

Durée de lecture : 2 minutes
Croissance du PIB : le top 1O africain en 2026
© PIB
Montrer le sommaire Cacher le sommaire

Quels sont les pays africains qui présentent les prévisions de croissance du PIB les plus élevées en 2026 ? Grâce aux données publiées par la Banque mondiale en janvier 2026, on vous propose le top 10. À noter que, pour le compte de l’Afrique subsaharienne, l’institution financière prévoit une croissance du PIB à 4,3 % en 2026, contre 4 % en 2025.

Prévisions du PIB en 2026 : les pays africains en tête de la croissance

Globalement, pour le compte de la région subsaharienne, les experts misent sur le ralentissement de l’inflation, les investissements intérieurs et la hausse des exportations pour estimer une croissance du PIB. Le taux est attendu à 4,3 % en 2026. Plus loin, la Banque mondiale indique une projection à 4,5 % de la croissance du PIB de l’Afrique subsaharienne en 2027.

FMI : les pays africains les plus endettés
Sénégal : Ousmane Sonko rejette la restructuration de la dette

Ces projections optimistes illustrent la mise au vert des signaux économiques dans plusieurs pays africains après les difficultés. Les taux de change, le coût élevé du service de la dette et la réduction de l’aide publique au développement ont été des défis permanents auxquels les pays ont été confrontés l’année dernière.

Tourisme africain : le classement des géants
Investissements en Afrique : les pays les moins risqués en 2025 (H&P)

Voici les 10 pays avec les prévisions de PIB les plus élevées

Il est important de signaler que les données du PIB contenues dans ce tableau, notamment pour 2026 et 2027, sont des prévisions. Elles peuvent être actualisées par la Banque mondiale en fonction des nouvelles données disponibles et de l’évolution de la conjoncture mondiale.

RangPaysPIB 2025 (estimation)PIB 2026 (prévision)PIB 2027 (prévision)
1Soudan du Sud-23,848,80,8
2Guinée7,59,311,6
3Rwanda7,07,27,6
4Ethiopie7,27,17,7
5Bénin7,37,07,0
6Niger6,56,76,6
7Côte d’Ivoire6,36,46,5
8Ouganda6,36,49,8
9Tanzanie6,06,26,5
10Zambie5,25,86,0
Tableau : AFRIQUE SUR 7 – Source : Perspectives économiques mondiales (Banque mondiale, janvier 2026)

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2026