Croissance du PIB : le top 10 africain en 2026

Quels sont les pays africains qui présentent les prévisions de croissance du PIB les plus élevées en 2026 ? Grâce aux données publiées par la Banque mondiale en janvier 2026, on vous propose le top 10. À noter que, pour le compte de l’Afrique subsaharienne, l’institution financière prévoit une croissance du PIB à 4,3 % en 2026, contre 4 % en 2025.

Prévisions du PIB en 2026 : les pays africains en tête de la croissance

Globalement, pour le compte de la région subsaharienne, les experts misent sur le ralentissement de l’inflation, les investissements intérieurs et la hausse des exportations pour estimer une croissance du PIB. Le taux est attendu à 4,3 % en 2026. Plus loin, la Banque mondiale indique une projection à 4,5 % de la croissance du PIB de l’Afrique subsaharienne en 2027.

Ces projections optimistes illustrent la mise au vert des signaux économiques dans plusieurs pays africains après les difficultés. Les taux de change, le coût élevé du service de la dette et la réduction de l’aide publique au développement ont été des défis permanents auxquels les pays ont été confrontés l’année dernière.

Voici les 10 pays avec les prévisions de PIB les plus élevées

Il est important de signaler que les données du PIB contenues dans ce tableau, notamment pour 2026 et 2027, sont des prévisions. Elles peuvent être actualisées par la Banque mondiale en fonction des nouvelles données disponibles et de l’évolution de la conjoncture mondiale.