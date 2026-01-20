Tourisme africain : le classement des géants

Quels sont les pays qui tirent le plus de revenus du tourisme africain ? Des données de l’Office du tourisme des Nations Unies permettent d’identifier un top 5 des pays africains qui font de grosses recettes issues du secteur touristique.

Tourisme africain : ces pays qui transforment les visiteurs en milliards

Dans plusieurs pays, le secteur touristique devient de plus en plus l’un des secteurs qui contribuent fortement au PIB. En Afrique, certains pays ont compris qu’il faut y investir afin d’en tirer le maximum de profits. L’Égypte est classée comme le premier pays africain qui tire de gros revenus du secteur touristique. Selon Business Insider, les recettes touristiques de l’Égypte sont évaluées à 15,3 milliards de dollars en 2024. Le pays séduit les touristes par ses pyramides de Gizeh, Louxor et la vallée du Nil, ses stations balnéaires de la mer Rouge comme Charm el-Cheikh et Hurghada.

Début janvier 2026, le ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités a indiqué que le pays a atteint 19 millions de visiteurs en 2025. Une hausse de 21 % par rapport à l’année 2024. Sherif Fathy fait observer que cette croissance dépasse la moyenne mondiale de 5 % indiquée par l’Organisation mondiale du tourisme. Pour le ministre, c’est une performance qui « reflète la compétitivité de l’Égypte en tant que destination sûre », ainsi que le succès de la stratégie visant à « offrir des produits touristiques diversifiés tout en améliorant la qualité du service ». L’Égypte vise 30 millions de touristes d’ici 2028.

Après l’Égypte, le Maroc se positionne comme le deuxième pays africain avec les plus grosses recettes touristiques. En 2024, le Maroc a enregistré des recettes touristiques estimées à 11,3 milliards de dollars. Le Royaume affiche une mine optimiste pour les prochaines statistiques du fait des lourds investissements consentis dans le cadre de la Coupe d’Afrique 2025. Les retombées touristiques de cette compétition continentale vont booster les recettes.

Troisième sur la liste, l’Afrique du Sud a engrangé 6,4 milliards de dollars de recettes touristiques en 2024. Le pays valorise sa faune sauvage pour convaincre les touristes. En Afrique du Sud, le tourisme d’agrément est très développé. Les touristes s’intéressent également aux centres urbains comme Le Cap et Johannesburg.

Connue pour ses sites symboliques, le Kilimandjaro, le parc national du Serengeti et les plages de Zanzibar, la Tanzanie est le quatrième pays qui tire le plus de revenus du secteur touristique. Il est mondialement reconnu comme l’une des meilleures destinations touristiques pour les Safaris. En 2024, ses revenus sont estimés à 3,9 milliards de dollars. La Tunisie ferme le top 5 avec des recettes évaluées à 2,9 milliards de dollars.