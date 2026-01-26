Renaud Chauvin Buthaud : le mécène qui contribue au développement d’Assinie

Assinie franchit une nouvelle étape dans son embellissement urbain et son affirmation identitaire. Le nouveau rond-point d’entrée de la commune a été officiellement inauguré. La cérémonie s’est tenue en présence du Maire d’Assinie, M. Magne Woelfell Pierre René. Il avait à ses côtés les autorités locales et plusieurs partenaires engagés pour le développement du territoire. Un projet symbolique, à la fois urbain, culturel et porteur de sens, entièrement financé par la fondation L’École du Beau.

Renaud Chauvin Buthaud engagé pour Assinie

Au-delà de l’infrastructure, ce rond-point incarne une vision : celle d’un partenariat public-privé au service de l’attractivité d’Assinie, de la qualité de vie de ses habitants et du rayonnement de la commune. À l’initiative du maire d’Assinie Pierre Magne, sa réalisation a été rendue possible grâce à la collaboration étroite de La Maison d’Akoula, Ivoire Loisirs et Coucoué Lodge. Ces implications révèlent une dynamique collective tournée vers l’intérêt général.

En soutien à cette initiative, un homme dont le parcours est intimement lié à la Côte d’Ivoire : Renaud Chauvin Buthaud. Fondateur de la Maison d’Akoula, hôtel d’exception niché à Assinie, il découvre le pays en 1979 lors d’un séjour estival qui devait durer un mois. Plus de quarante ans plus tard, il n’a jamais quitté cette terre qu’il considère comme sienne. Adopté par la nation ivoirienne, il revendique un attachement profond au pays et à son histoire, allant jusqu’à considérer le Président Félix Houphouët-Boigny comme un mentor.

Mécène passionné et défenseur de l’art contemporain ivoirien, Renaud Chauvin Buthaud a fait de la Maison d’Akoula bien plus qu’un lieu d’hébergement : un véritable musée à ciel ouvert. En collaborant avec des artistes majeurs tels qu’Aboudia, Mamadou Ballo, Soro Kafana ou encore la designer Aya Konan, il a créé un espace où dialoguent art, nature et traditions locales, offrant aux créateurs ivoiriens une plateforme de visibilité et d’expression.

Son engagement philanthropique se structure aujourd’hui autour de L’École du Beau, une fondation dédiée à la formation de jeunes talents ivoiriens dans les domaines de l’art, de l’hôtellerie et de la restauration. Implantée à Tiassalé et Sagbadou, cette école-internat ambitionne de former une génération de professionnels enracinés dans leur culture, tout en étant ouverts sur le monde. C’est dans cette logique que s’inscrit le financement du rond-point d’entrée d’Assinie : investir dans le cadre de vie, l’esthétique urbaine et l’identité des territoires.

Plus qu’un simple aménagement, ce rond-point devient ainsi un marqueur fort de l’engagement durable de Renaud Chauvin Buthaud en faveur d’Assinie. Un geste qui rappelle que le développement local peut aussi passer par la beauté, la culture et la transmission, lorsque des acteurs privés choisissent de mettre leurs ressources au service du bien commun.