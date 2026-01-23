Emissions Sukuk : le Bénin frappe un grand coup

En ce début d’année, le Bénin fait une entrée triomphale sur les marchés financiers internationaux. Le pays se positionne comme le premier émetteur souverain d’Afrique en 2026 et entre dans l’histoire avec une émission Sukuk inaugurale. L’opération a permis au trésor béninois de lever un montant nominal de 500 millions de Dollars US, avec un « coupon en Euros de 4,92% grâce à une opération concomitante de couverture de change Dollar-Euro portant sur l’intégralité du montant émis ».

Sukuk et Eurobond : le pari gagnant du Bénin

Le gouvernement béninois se félicite d’une levée de fonds sur le marché financier international. Dans un communiqué publié ce jeudi 22 janvier 2026, le gouvernement a annoncé avoir clôturé avec succès une émission Sukuk inaugurale avec 500 millions de Dollars US. Selon le document, il s’agit d’une « opération emblématique » qui marque un « renforcement stratégique des relations financières entre le Bénin et les pays du Golfe ».

Elle illustre la volonté affirmée du Gouvernement de recourir à des instruments financiers innovants, de diversifier ses sources de financement et d'élargir sa base d'investisseurs. Ce Sukuk ouvre ainsi la voie à de nouveaux financements dans l'univers de la finance islamique.

Dans la foulée, le Bénin a procédé à la réouverture de son Eurobond pour un montant additionnel de 350 millions de Dollars US, avec échéance fixée à 2038. Cette deuxième opération affiche un coupon en Euros de 6,19 %, « grâce à une opération concomitante de couverture de change Dollar-Euro portant sur l’intégralité du montant émis ».

Le gouvernement justifie ces succès enregistrés sur les marchés financiers internationaux par « un travail de marketing soutenu, initié dès 2025, avec de nombreuses rencontres investisseurs à Doha, Abu Dhabi, Dubai et Londres ». Cette stratégie a visiblement permis de susciter un « intérêt exceptionnel de la part des investisseurs internationaux, qui s’est traduit par un livre d’ordres culminant à plus de 7 milliards de Dollars US, soit une sursouscription supérieure à 8 fois le montant émis ».

Les fonds issus de ces opérations vont permettre à l’Etat béninois de financer une part importante de son budget exercice 2026, en optimisant la structure et le profil de maturité de la dette publique. Le gouvernent du Bénin note que la réussite de ces différentes émissions « confirment la solidité du profil de crédit souverain du Bénin, sa capacité d’innovation financière, ainsi que sa position de référence parmi les émetteurs souverains des marchés émergents ».