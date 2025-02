En Côte d’Ivoire, les marchés publics passés par procédure concurrentielle ont enregistré une hausse de 4,8 points entre 2023 et 2024. Ce résultat a été présenté lors du séminaire de bilan de la Direction Générale des Marchés Publics (DGMP), qui s’est tenu sur deux jours autour du thème « Bilan 2024 et perspectives 2025 de la DGMP ».

Côte d’Ivoire : Hausse significative des marchés publics par voie de procédure concurrentielle

La Côte d’Ivoire par le biais de la La Direction Générale des Marchés Publics (DGMP) a enregistré une hausse de 4,8 point. Un résultat révélé lors du séminaire de deux jours à Abidjan, sous la présidence du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly. Lors de cet événement, consacré au bilan 2024 et aux perspectives 2025, la DGMP a annoncé que les marchés publics passés par procédure concurrentielle ont progressé de 4,8 points.

Parallèlement, ceux attribués par procédure non concurrentielle ont enregistré une baisse de 4,2 points, tandis que les marchés de gré à gré ont diminué de 2,1 points sur la même période. Le ministre des Finances et du Budget s’est réjoui de cette évolution positive. « Je note avec satisfaction la hausse de 4,8 points du taux des marchés passés par voie de procédures concurrentielles entre 2023 et 2024 », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que : « le taux de participation des PME à la commande publique est resté supérieur au seuil minimal réglementaire de 30 % »

Renforcement de la transparence avec le SIGOMAP

Dans un souci de transparence et d’amélioration des opérations de passation des marchés publics en Côte d’Ivoire, la DGMP a mis en place un dispositif en ligne : le Système Intégré de Gestion des Opérations des Marchés Publics (SIGOMAP). Toutefois, certains utilisateurs rencontrent des difficultés dans son utilisation.

Pour y remédier, le ministre a demandé à la DGMP de : « prendre toutes les dispositions utiles pour améliorer les performances de ce précieux applicatif ».

Bilan 2024 de la Direction Générale des Marchés Publics de Côte d’Ivoire

Le directeur général de la DGMP, Youl Sansan François, a fourni plusieurs précisions sur les activités de la direction. Il a notamment indiqué que plus de 30 000 opérations ont été traitées via le SIGOMAP, et plus de 2 000 opérations ont fait l’objet d’un contrôle a posteriori dans vingt-six (26) ministères.

Selon lui, ce séminaire-bilan vise deux objectifs majeurs. Il s’agit de mettre en place un mécanisme plus dynamique et efficace pour l’instruction des dossiers, de renforcer la célérité et la traçabilité des opérations, tout en améliorant la collaboration avec les parties prenantes du secteur des marchés publics de la Côte d’Ivoire.