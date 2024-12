Les forces de l’ordre ivoiriennes, appuyées par Interpol, ont mené une opération d’envergure à Abidjan. Cette intervention, visant à lutter contre la criminalité liée aux véhicules, a permis la saisie de nombreux véhicules suspects. Les autorités ont précisé que ces véhicules étaient signalés comme volés ou utilisés dans des activités illégales.

Interpol : un coup de filet contre les détenteurs de véhicules volés

Une opération de contrôle sans précédent a été menée par Interpol à Abidjan. Les agents, déterminés à éradiquer le fléau des véhicules volés, ont procédé à la saisie de nombreux véhicules. Ces derniers faisaient l’objet de recherches de la part des services d’Interpol, en raison de leur implication présumée dans des activités illicites.

Cette vaste opération s’inscrit dans une volonté de renforcer la sécurité routière et de lutter contre les réseaux criminels. Les autorités ivoiriennes ont souligné l’importance de cette initiative, qui vise à rassurer les populations et à rendre les routes plus sûres.

Face à la persistance de ce phénomène, les autorités ont annoncé le renforcement des contrôles routiers sur l’ensemble du territoire national. De nouvelles opérations seront menées dans les prochains mois afin de démanteler les réseaux de trafiquants de véhicules.