Les Forces armées maliennes (FAMa) disposent désormais de drones Akinci, une nouvelle acquisition qui fait suite à la livraison des drones Bayraktar TB2 en janvier dernier. Cette nouvelle livraison d’équipements consolide la coopération militaire entre le Mali et la Turquie.

Le Mali acquiert des drones Akinci

Cette acquisition illustre une fois de plus la coopération militaire entre le Mali et la Turquie. Les drones Akinci, livrés avec des munitions sophistiquées telles que les munitions intelligentes MAM-T de ROKETSAN et les kits de guidage laser/GPS TEBER-81/82, ont été présentés aux militaires par le ministre malien de la Défense.

Selon le ministre, cette acquisition, financée sur le budget national, vise à améliorer le maillage du territoire malien et à neutraliser efficacement les menaces terroristes. « Avec ces nouveaux appareils acquis sur le budget national, nous prenons un nouveau cap. Ils vont contribuer à renforcer le maillage du territoire et à neutraliser les menaces où qu’elles se trouvent », a-t-il déclaré. Il a ajouté que conformément à la demande des populations, les autorités de la Transition font du volet sécuritaire une priorité.

Le drone Akinci : un outil militaire de pointe

Le drone Akinci, déjà utilisé par des pays comme le Burkina Faso, la Libye, l’Éthiopie, ainsi que l’Azerbaïdjan, le Pakistan et l’Arabie saoudite, se distingue par ses performances avancées . Doté de deux turbopropulseurs, il offre une MTOW de plus de 6 tonnes et une capacité de charge utile remarquable.

Il est disponible en trois configurations (450 ch, 750 ch, 850 ch), et une version encore plus puissante (1400 ch) est en cours de développement. L’Akinci est capable d’emporter des armements variés, dont des munitions intelligentes, des bombes guidées (TEBER, HGK) et des missiles UAV-122/230. En outre, il peut être équipé d’un radar AESA, de modules de guerre électronique et de capteurs avancés, le rendant apte à accomplir une large gamme de missions.

Avec cette acquisition, le Mali franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités militaires pour lutter contre les groupes armés et sécuriser son territoire.