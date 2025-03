En Côte d’Ivoire, l’étau commence-t-il à se resserrer autour de Komé Bakary, cité dans un gros scandale foncier et présenté comme un tout-puissant ? Un courrier de la Direction de la surveillance du territoire en date du 22 mars 2025 le met dans une position inconfortable.

Scandale foncier en Côte d’Ivoire : mise en observation de Komé Bakary et Traoré Gnounvié

Les chefs des postes frontières et des commissariats mixtes sont informés de la mise en observation de Komé Bakary et de Traoré Gnounvié, tous deux cités dans la rocambolesque affaire foncière. Komé Bakary est accusé dans plusieurs plaintes pendantes devant la justice d’avoir exproprié illégalement plusieurs personnes. Le dossier étant sensible et pour limiter les risques de fuite, la police a pris des mesures.

Mais beaucoup d’Ivoiriens ne sont pas encore satisfaits. Ils souhaitent vivement que justice soit faite. Certains estiment même qu’à l’étape actuelle du dossier, le sieur Komé ne devrait plus être libre de ses mouvements.

Pour le député Antoine Tiémoko Assalé, il est important de rester vigilant et concentré sur le dossier. Il estime que cette mesure de surveillance des frontières est loin de satisfaire les attentes vis-à-vis de la justice dans ce dossier trouble. « Ne nous emballons pas, il s’agit juste d’une mesure conservatoire que prend la police lorsque certains dossiers ont un caractère sensible. Les enjeux sont énormes et les ramifications nombreuses », a-t-il réagi.