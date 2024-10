En Côte d’Ivoire, le gouvernement a mis en place un dispositif de prévention renforcé au niveau local. Cette initiative s’inscrit dans la lutte contre la commercialisation et l’exportation illicites de produits agricoles stratégiques.

Côte d’Ivoire : des mesures drastiques pour lutter contre le trafic de produits agricoles annoncées

La Côte d’Ivoire a lancé une vaste opération de répression contre les exportations illégales de produits agricoles. Ainsi, le gouvernement veut investir dans la sécurisation de ses récoltes. Pour ce faire, il a intensifié les contrôles et prévoit d’appliquer des sanctions plus sévères.

Parmi les mesures de sanction prévues, on retrouve la confiscation des biens issus d’infractions au profit de l’État, le retrait des passeports et des agréments, ainsi que la suspension des permis de conduire des personnes impliquées dans ces activités illégales.

Par ailleurs, pour sécuriser les récoltes et améliorer la commercialisation des produits vivriers (cacao, café, coton, anacarde), le gouvernement a ouvert deux nouveaux centres de collecte et de stockage à Tiébissou et Toumodi. Ces infrastructures, d’une capacité totale de 2 100 tonnes, faciliteront l’approvisionnement des marchés.