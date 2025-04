En Côte d’Ivoire, le tribunal de première instance d’Abidjan s’oppose à la délivrance du certificat de nationalité à Tidjane Thiam. Dans une ordonnance rendue ce jeudi 10 avril 2025, la présidente du tribunal a décidé de surseoir à la délivrance du certificat de nationalité, arguant que la nationalité ivoirienne du demandeur est actuellement contestée devant la justice.

Côte d’Ivoire : mauvaise nouvelle pour Tidjane Thiam, sa demande de certificat de nationalité bloquée

Ce mercredi 9 avril 2025, Tidjane Thiam a introduit une requête aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité. Malgré les pièces justificatives fournies pour appuyer sa demande, il n’aura pas gain de cause, en tout cas pas maintenant.

Selon la présidente du tribunal, la nationalité ivoirienne du président du PDCI-RDA est contestée et le dossier n’est pas encore vidé. « En l’espèce, il est constant que la nationalité ivoirienne de monsieur Tidjane Thiam est contestée devant le Tribunal, par une action tendant à faire constater la perte de sa nationalité. Il y a donc lieu, en l’état, de surseoir à la délivrance dudit acte jusqu’à ce que le Tribunal saisi de la contestation vide sa saisine », lit-on sur l’ordonnance.

Plus l’échéance électorale s’approche, plus la situation se complique pour Tidjane Thiam, qui affiche clairement son ambition d’être candidat. Le débat sur sa double nationalité reprend de plus belle avec cette ordonnance qui révèle une action en justice contre lui. On pensait que la renonciation à sa nationalité française allait définitivement mettre fin à la polémique, mais ce n’est pas le cas.

L’avenir politique de Tidjane Thiam dépend désormais d’une décision de justice, alors que le temps presse et que l’élection présidentielle s’annonce à grands pas.