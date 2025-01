Le tournoi Invincible Fighting Championship (IFC) a fait vibrer la ville de Korhogo en Côte d’Ivoire le 28 décembre dernier. Pour la première fois, cette compétition de kickboxing a quitté Abidjan pour séduire un public nordiste en délire. Un événement qui a bénéficié du soutien des autorités locales et qui promet un bel avenir pour cette discipline en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire: le feu du kickboxing s’embrase à Korhogo.

Le kickboxing a trouvé un nouveau terrain de jeu à Korhogo. Organisée dans le cadre de la 4ème édition de l’IFC, la compétition a rassemblé près de 3000 spectateurs, venus assister à des combats intenses et spectaculaires.

Ce succès populaire est en partie dû au soutien de personnalités locales telles que Mamadou Sangafowa Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, et Lacina Ouattara dit Lass Pr, député-maire de Korhogo.

Ce dernier s’est d’ailleurs réjoui de l’événement : « C’est une très belle soirée. Nous allons faire revenir ce tournoi encore à Korhogo. Je vous promets qu’en 2025, on sera encore ensemble. La prochaine fois, l’entrée sera gratuite », a-t-il déclaré.

Sur le ring, les combattants ont livré des prestations de haut niveau. Fulbert Amoussou a confirmé son statut de favori, tandis qu’Arama Fanta a brillé chez les femmes. Silué Kader, Koné Yacouba et Kaboré Mohamed ont également impressionné par leur talent. Le public a particulièrement acclamé Yves Silué et Coulibaly Franck, un enfant du pays qui a su faire vibrer les tribunes.

Au-delà de l’aspect sportif, l’IFC vise à promouvoir le kickboxing en Côte d’Ivoire et à détecter de nouveaux talents. Silué Seydou, président de l’IFC, s’est félicité de la réussite de cette première à Korhogo : « Korhogo a accueilli le kickboxing avec enthousiasme. Merci aux autorités et aux athlètes pour cette belle démonstration de passion et de talent », a-t-il déclaré.