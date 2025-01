Comme le rapporte la presse béninoise ce vendredi 3 janvier 2025, le clip intitulé La Réussite de Praouda en collaboration avec l’artiste Delcos, a été dévoilé.

Disparu trop tôt, Praouda brille dans son dernier clip avec Delcos

Le 26 décembre 2024, c’était le dernier jour de Praouda sur terre. S’il a tragiquement disparu, l’artiste béninois continue de faire la Une des médias au Bénin. Les circonstances entourant sa mort, encore floues et sujettes à de nombreuses spéculations, alimentent un débat national intense. Malgré cette perte, le 2 janvier 2025 a marqué une étape émouvante : la sortie de son dernier clip intitulé La Réussite, une collaboration très attendue avec l’artiste Delcos.

Ce featuring, chargé d’émotion, a touché profondément les fans et signé la fin symbolique de la carrière d’un artiste au talent exceptionnel. Praouda laisse une empreinte indélébile sur la scène musicale béninoise, et sa contribution continue d’être saluée par les amateurs de musique et les critiques.

La publication de ce clip posthume a ravivé le souvenir de Praouda et a rappelé la force de sa créativité. Les fans et les médias louent la qualité de la production, qui met en lumière la complicité artistique entre Praouda et Delcos. Pour beaucoup, ce clip représente un précieux héritage visuel, offrant un dernier regard sur une carrière prometteuse interrompue trop tôt.