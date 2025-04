Le PDCI et le PPA-CI finiront-ils par se donner la main dans le cadre de la présidentielle qui s’annonce tendue ? Les dernières décisions prises par chacun des partis montrent une certaine unicité d’action. Même si aucun des partis n’a officiellement indiqué un projet de coalition ou d’alliance, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam semblent désormais sur la même longueur d’onde.

Présidentielle 2025 en Côte d’Ivoire : PDCI–PPA-CI, vers une alliance surprise ?

La distance entre les deux camps est bien visible, même s’ils se réclament tous de l’opposition. Dans certaines de ses sorties, Laurent Gbagbo envoyait même des piques que l’opinion redirigeait contre Tidjane Thiam. Qu’à cela ne tienne, l’enjeu n’est plus aux querelles personnelles ou divergences entre partis de l’opposition. Le PDCI-RDA et le PPA-CI semblent avoir compris que la bataille doit être unique.

Avoir une liste électorale transparente et inclusive avec une Commission électorale au service du peuple : c’est ce qui préoccupe actuellement les deux partis. Ils ont tous des griefs contre la Commission électorale indépendante (CEI) et ont posé un acte fort pour montrer leur mécontentement. En effet, à la suite du PPA-CI qui s’est retiré de la CEI, le PDCI a suivi le mouvement.

Laurent Gbagbo se félicite de cette décision prise par le PDCI. Il est désormais convaincu qu’il n’est pas le seul dans ce combat. « Je suis heureux qu’après avoir diffusé cette décision de retrait de la CEI, le PDCI nous a suivis. Je suis heureux et je remercie les frères du PDCI. Parce que parfois, quand tu te bats, tu as l’impression d’être le seul à voir le mal que tu vois. Or, eux aussi, ils voyaient », a-t-il déclaré.

Ceci pourrait être le début d’un rapprochement entre les deux entités politiques qui, au fond, sont liées par le même combat. Tidjane Thiam, président du PDCI, a clairement exprimé son opposition à l’exclusion de Laurent Gbagbo et d’autres leaders de l’opposition de la liste électorale.

Pour une élection inclusive et transparente, le PDCI et le PPA-CI ont tous deux intérêt à se donner la main. Même si, pour l’instant, Laurent Gbagbo garde ses distances avec la coalition des partis d’opposition CAP Côte d’Ivoire, on ne serait pas étonné de le voir rejoindre ce creuset qui porte le même combat que lui.