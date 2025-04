Les opérations menées par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) du Niger dans la région de Dosso entre le 10 et le 12 avril 2025 ont mis en lumière une réalité troublante : l’existence d’un réseau de soutien logistique et de renseignement profondément ancré au sein même des communautés. L’arrestation d’un agent de renseignement opérant pour des groupes armés à Falwel et l’interception d’un ravitailleur de terroristes à Kombaye révèlent la complexité de la menace qui pèse sur le territoire.

Arrestations et saisies alarmantes à Dosso, les ramifications obscures du terrorisme mises en lumière au Niger

Selon les informations, c’est dans la commune rurale de Falwel au Niger qu’une patrouille mixte opérant dans le cadre de l’opération Damissa a appréhendé un individu suspecté d’être un agent de renseignement au service de groupes armés criminels. Son arrestation au village de Malam Koira jeudi 10 avril, à une cinquantaine de kilomètres de Loga, suite à une collecte et une analyse minutieuses d’informations, met en évidence la capacité des réseaux terroristes à infiltrer les communautés locales pour recueillir des renseignements cruciaux. Le transfert du suspect à la cellule antiterroriste de Niamey pour un interrogatoire approfondi témoigne de la gravité de cette menace intérieure.

La veille, dans la soirée du mercredi 9 avril, un détachement des forces de sécurité engagé dans la mission Transrail a intercepté un individu suspect sur le site de Kombaye. En effet, ce dernier en provenance du pays voisin, le Nigeria, transportait sur sa motocyclette une quantité alarmante de plus de 200 litres de carburant, destiné sans aucun doute à alimenter les cellules terroristes opérant dans la région. Les FDS n’ont pas hésité à saisir la marchandise ainsi que la somme de 102 000 FCFA qui se trouvait en possession du ravitailleur, suggèrant également un financement organisé de ces activités criminelles.

Aussi, une opération de ratissage menée dans la zone de Boumba a permis de localiser et d’éliminer neutraliser deux membres d’un groupe armé actif dans la région de Falmey. Ces individus jouaient un rôle clé dans la logistique des combattants du parc W, assurant notamment l’approvisionnement en carburant et en vivres, ainsi que le transport de blessés par pirogue.

Toujours dans leur lutte contre l’insécurité et la criminalité au Niger, les FDS à travers une unité de la brigade d’intervention et de recherche de Dosso, engagée dans l’opération Tsaron Kassa – Phase 2, a réalisé une saisie stupéfiante de 109 900 comprimés de tramadol, d’une valeur marchande estimée à plus de 164 millions FCFA dans la nuit du jeudi 10 avril. Il s’agit en effet, d’une cargaison illicite, transportée à motocyclette, abandonnée par le conducteur près du village de Tombo Balley, à un kilomètre de Margou Benné.