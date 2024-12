Alors qu’il devait être sur scène dans la soirée de ce vendredi 27 décembre 2024, l’artiste béninois Praouda est décédé. Sa mort est survenue dans la matinée de ce jeudi 26 décembre. Des heures plus tard, son frère aîné a révélé les circonstances de sa disparition.

Choc au Bénin : Praouda, icône musicale, décède à la veille d’un concert

Éric Romain Hindedji, connu sous les pseudonymes Praouda et Yayo, s’est éteint dans la nuit du 25 au 26 décembre 2024 à l’hôpital CNHU de Cotonou à l’âge de 34 ans. Selon les déclarations de son frère aîné, Narcisse Hindedji relayées par la presse béninoise, l’artiste est mort des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC), survenu après un premier malaise à son domicile à Tori. « Depuis lundi, il avait ressenti un malaise dans sa maison à Tori. Il avait dîné dans une cafétéria de la place à Tori, puis était rentré chez lui. Il a alors commencé à ressentir une douleur intense à la tête, comme si quelqu’un lui avait donné un coup. Il grelottait et du sang coulait de son nez », a rapporté son frère.

Celui-ci a ajouté que Praouda avait été admis aux urgences trois jours avant son décès. « Nous l’avons conduit d’urgence à l’hôpital de Mènontin, qui l’a pris en charge. Étant donné la gravité de son état, il a été référé au CNHU de Cotonou, où il a rendu l’âme dans la nuit du 25 au 26 décembre 2024 », a-t-il expliqué.

Une immense vague d’émotion dans le milieu artistique

La disparition de Praouda a suscité une profonde émotion au sein du monde artistique béninois. De nombreux artistes, dont Blaaz, Vano Baby, T-Gang, Sèssimè, Nikanor et First King, ont rendu hommage au chanteur sur les réseaux sociaux, partageant des messages touchants et des souvenirs marquants. Pour rappel, Praouda devait animer son concert live ce vendredi 27 décembre 2024 à Dogbo Ayomi.