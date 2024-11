Une délégation du PPA-CI a rencontré la Commission Électorale Indépendante (CEI) pour aborder plusieurs sujets. Les discussions ont principalement porté sur la situation de l’ancien président Laurent Gbagbo, qui reste exclu de la liste électorale, ainsi que sur la possibilité de prolonger la période d’actualisation de cette liste et la représentation du parti au sein de la commission électorale.

Côte d’Ivoire : le PPA-CI expose ses préoccupations à la CEI

À l’issue des échanges entre la délégation dirigée par Dano Djédjé et le président de la CEI, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, une lueur d’espoir semble émerger quant à la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. « Sur la question de l’inscription du président Gbagbo sur la liste électorale, nous avons discuté de droit et d’humanité. Il y a ce que dit le droit et ce que requiert l’humanité. Nous pensons nous être bien compris sur ce point, et les démarches nécessaires se feront peut-être à l’abri des regards, pour des raisons de discrétion », a déclaré le président de la CEI.

Loin des tensions observées il y a quelques semaines, les deux parties ont choisi d’aborder la question dans un climat de calme et de dialogue.

En ce qui concerne la proposition de prolonger la durée de révision de la liste électorale, le président de la CEI a indiqué que « certaines mesures peuvent être prises immédiatement, tandis que d’autres nécessitent davantage de temps ». Il a également rappelé aux représentants du PPA-CI que cette opération est encadrée par des dispositions constitutionnelles, et qu’aucune décision ne peut être prise en dehors de ce cadre.

Enfin, s’agissant de l’intégration d’un représentant du PPA-CI au sein de la Commission, la CEI a souligné son ouverture et son fonctionnement basé sur la loi et le consensus politique. Le président de la CEI a assuré que la demande du PPA-CI serait transmise aux autorités politiques compétentes. La Commission électorale est prête à se conformer à toute solution trouvée entre les partis politiques.