En Côte d’Ivoire, le gouvernement a décidé de suspendre toutes les activités des organisations estudiantines sur l’ensemble du territoire national. Cette décision conservatoire fait suite à l’assassinat présumé de l’étudiant Aubin Mars Deagoue Agui, membre de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI).

Côte d’Ivoire : le gouvernement suspend temporairement les activités des associations estudiantines

Le gouvernement ivoirien a pris une décision sans précédent en suspendant toutes les activités des organisations estudiantines à travers le pays. Cette mesure, d’une durée temporaire, intervient dans l’attente des conclusions de l’enquête en cours sur la mort tragique d’Aubin Mars Deagoue Agui, alias « Général Sorcier », un étudiant de la FESCI, qui aurait été en conflit avec Kambou Sié, Secrétaire général de la FESCI. Le corps de la victime a été retrouvé portant des traces de violences physiques graves.

Selon des sources sécuritaires, Kambou Sié a déjà été interpellé par les forces de l’ordre, et plusieurs autres responsables de la FESCI ont également été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête. Ce climat de tension et de rivalité au sein des associations estudiantines a conduit à une escalade de violence, qui a culminé avec ce meurtre, choquant l’opinion publique et plongeant la communauté universitaire dans l’effroi.

Le gouvernement a exprimé sa condamnation ferme de cet acte de violence inacceptable et a présenté ses condoléances à la famille de la victime, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté universitaire. Par cette décision de suspension des activités estudiantines, les autorités visent à rétablir le calme et à assurer un climat propice aux études, tout en permettant aux enquêteurs de faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.