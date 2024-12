Surnommée « la reine du boucan », Maty Dollars ambitionne de transformer l’industrie musicale ivoirienne en lançant des initiatives audacieuses en faveur des artistes de son label.

Matty Dollars investit dans l’avenir de la musique ivoirienne avec des projets ambitieux

À l’image de Manadja Confirmé, qui se produira pour la première fois en concert le 4 janvier prochain, Maty Dollars s’investit pleinement dans la carrière des artistes qu’elle produit. Elle prévoit d’allouer des ressources financières considérables pour leur permettre de réaliser leurs projets musicaux et de se hisser au sommet. Lors d’une interview exclusive avec Abidjanshow dans le quartier de la Riviera Faya, Maty Dollars a détaillé ses ambitions : « Ça ne me dérange pas d’encourager les artistes que je produis. Je veux, par exemple, chaque année, offrir 2 millions de francs CFA à chaque artiste pour organiser son spectacle, chaque 4 janvier. Je le fais pour le plaisir et pour encourager mes petits. »

Une initiative qui reflète son engagement à propulser les talents locaux et à offrir une visibilité accrue aux artistes émergents. Parmi ses projets phares, Maty Dollars a annoncé la création d’une cérémonie annuelle de récompenses baptisée le Maty Dollar Price. Cet événement inédit a pour but de célébrer l’excellence artistique en Côte d’Ivoire et de mettre en lumière les contributions des artistes locaux à l’industrie musicale.